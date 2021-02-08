В Музее Достоевского рассчитывают на строительство нового здания

В учреждении отметили, что накопилось много материалов, поэтому необходимо расширяться.

В Музее Достоевского не собираются отказываться от планов строительства нового здания для нужд учреждения. Об этом рассказала директор Наталья Ашимбаева, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что музей за время своей деятельности расширил фонды и количество посещений многократно. Ашимбаева подчеркнула, что много материалов накопилось во Франции, Германии и Японии. Именно поэтому нужны новые помещения.

«Проект нового здания в Кузнечном переулке хорош для музея и полезен. Мы надеемся, что проект будет построен и реализован. Но пока это не случилось»,

— рассказала Ашимбаева.

Напоминаем, что строительство нового музея вызвало споры в обществе. Так, депутат ЗакСа Борис Вишневский был недоволен проектом.

«Буду настаивать на восстановлении исторического облика здания, если решат строить. Если при этом попытаются реализовать новодельный проект Герасимова — я лично пойду в суд»,

— заявлял Вишневский в 2018 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов хочет, чтобы музей Достоевского расширили.