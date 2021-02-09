Неизвестные грозили терактом на Ленинском проспекте: бомбу искали полицейские из трех районов Петербурга

В Петербурге поздно вечером 8 февраля искали бомбу. О том, что на Ленинском проспекте в Северной столице готовится теракт, сообщила неизвестная женщина — почему-то в полицию Гатчинского района Ленобласти. Точное место и время проведения теракта она не сообщила.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в 10 вечера на место происшествия были направлены наряды УМВД России по Кировскому, Красносельскому району и Московскому районам.

Была осмотрена территория и места скопления горожан — взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

При осмотре было задействовано 24 сотрудника ОВД и девять автомашин.

Обследование территории было завершено в 23:00. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы направлены в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.