В Петербурге поздно вечером 8 февраля искали бомбу. О том, что на Ленинском проспекте в Северной столице готовится теракт, сообщила неизвестная женщина — почему-то в полицию Гатчинского района Ленобласти. Точное место и время проведения теракта она не сообщила.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в 10 вечера на место происшествия были направлены наряды УМВД России по Кировскому, Красносельскому району и Московскому районам.
Была осмотрена территория и места скопления горожан — взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.
При осмотре было задействовано 24 сотрудника ОВД и девять автомашин.
Обследование территории было завершено в 23:00. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы направлены в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.