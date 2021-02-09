В Петербурге от снега очистили 2,6 тысячи крыш

Ведомство справляется со своей задачей и укладывается в сроки.

Последние дни в Санкт-Петербурге выдались снежными, поэтому у сотрудников коммунальных служб много работы. За сегодняшний день, 9 февраля, в городе очистили 2,6 тысяч крыш. Специалистам удается укладываться в сроки, уверен председатель жилищного комитета Виктор Борщев.

Он отметил, что убрано более десяти тысяч потенциально опасных кровель. В течение недели специалисты планируют убрать все крыши. Отмечается, что больше всего работы в Центральном районе.

«Планы, которые намечаются на каждый день, они выполняются. Нам только приходится поправлять, если мы где-то видим наличие наледи, шапки снега»,

– отметил глава ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крыши домов Петербурга будут чаще убирать от снега. В связи с грядущим потеплением вице-губернатор Николай Бондаренко поручил районным администрациям усилить уборку крыш от снега.