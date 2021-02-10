На Богатырском затопило супермаркет горячей водой

На Богатырском затопило супермаркет горячей водой
Магазин "Пятерочка" в Петербурге. Фото: «Пятерочка»

В Приморском районе потом произошел в супермаркете. Сетевой магазин «Пятерочка» оказался в горячей воде после нештатной ситуации.

Как сообщает газета «Петербургский дневник», поток воды заметили покупатели в магазине. Они обратили внимание на то, что вода капает с потолка. Вскоре, уже весь пол был залит кипятком. Случился данный инцидент в доме №63 на Богатырском проспекте.

Отмечается, что причину происшествия удалось установить. В пресс-службе X5 Retail Group заявили, что потоп произошел из-за поломки системы подачи горячей воды к тепловой завесе на входе.

Данная поломка принесла только ущерб зданию. Покупатели и сотрудники «Пятерочки не пострадали. На данный момент все ремонтные работы уже выполнены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в цехе деревообработки в Петербурге ликвидировали пожар на 1500 «квадратах».

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"Пятерочка" горячая вода новости СПб приморский район


 

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