В цехе деревообработки в Петербурге ликвидировали пожар на 1500 «квадратах»

В среду утром, 10 февраля, на севере Петербурга начался крупный пожар в здании цеха деревообработки.
По информации городского главка МЧС, в 10 утра оперативные службы получили сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, дом 232, что в Выборгском районе города. По указанному адресу находится здание цеха деревообработки размером 15 на 100 метров.
Огонь быстро распространился по всей площади здания в 1500 квадратных метров, в котором хранились пиломатериалы. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный номер №2. Спустя час пожар локализовали и еще за 40 минут ликвидировали открытое горение.
Сведений о возможных пострадавших в настоящий момент не поступали. На месте от МЧС работают 56 человек и 14 пожарных машин.
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