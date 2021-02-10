В цехе деревообработки в Петербурге ликвидировали пожар на 1500 «квадратах»

В цехе деревообработки в Петербурге ликвидировали пожар на 1500 &#171;квадратах&#187;
Пожар в цехе деревообработки в Петербурге. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В среду утром, 10 февраля, на севере Петербурга начался крупный пожар в здании цеха деревообработки.

По информации городского главка МЧС, в 10 утра оперативные службы получили сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, дом 232, что в Выборгском районе города. По указанному адресу находится здание цеха деревообработки размером 15 на 100 метров.

Огонь быстро распространился по всей площади здания в 1500 квадратных метров, в котором хранились пиломатериалы. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный номер №2. Спустя час пожар локализовали и еще за 40 минут ликвидировали открытое горение.

Пожар в цехе деревообработки в Петербурге. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Сведений о возможных пострадавших в настоящий момент не поступали. На месте от МЧС работают 56 человек и 14 пожарных машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочие нашли боеприпас во время работ у Лиговского путепровода.

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