Рабочие нашли боеприпас во время работ у Лиговского путепровода

В Петербурге взрывотехники обследовали боеприпас, найденный во время дорожных работ на проспекте Народного Ополчения.
Как сообщили в городском главке Росгвардии, накануне вечером в дежурную часть ведомства поступила информация о найденном металлическом предмете, похожем на крупный боеприпас времен войны. Находку сделали рабочие во время ремонта у Лиговского путепровода.
На место происшествия прибыли правоохранители и оцепили территорию. Группа разминирования установила, что подозрительным предметом является пустой корпус 203-миллиметрового артиллерийского снаряда времён Великой Отечественной войны, не представляющий опасности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году взрывотехники ОМОН обезвредили больше 700 боеприпасов в Петербурге.