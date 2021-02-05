В 2020 году взрывотехники ОМОН обезвредили больше 700 боеприпасов в Петербурге

В пятницу, 5 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил городской музей ОМОНа вместе с главой ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Михаилом Соболевым и командующим Северо-Западным округом войск нацгвардии РФ Павлом Дашковым.

Как сообщают в пресс-службе Смольного, в течение прошлого года отряд взрывотехников ОМОН совершил 550 выездов по факту обнаружения подозрительных предметов. В общей сложности, специалисты уничтожили 700 старых боеприпасов и осмотрели примерно 160 объектов, вызвавших опасения граждан. Кроме того, по итогам 2020-го ОМОНовцы следили за порядком и безопасностью на 250 мероприятиях.

В администрации Северной столицы также напоминают, что в 2021 году ОМОН исполняется 33 года. В рамках этого события были награждены государственными наградами за героизм и мужество более 600 сотрудников подразделения (из них 14 — посмертно).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение января саперы ЗВО вывезли более ста боеприпасов времен ВОВ.