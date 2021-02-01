Саперы ЗВО за январь эвакуировали боле ста боеприпасов времен ВОВ

Военные саперы за январь 2021 года эвакуировали с территории Петербурга и Ленинградской области более ста боеприпасов и артиллерийских снарядов времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Взрывоопасные предметы различного калибра находили в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, частных садовых участках и лесах.

Одними из самых опасных сохранившихся боеприпасов оказались 120-миллиметровый артиллерийский снаряд и противотанковая мина ТМ-42. Их нашли на садовом участке, расположенном на Гатчинском шоссе в Красносельском районе города. Снаряды были в состоянии сильной коррозии, однако по-прежнему сохраняли боевые качества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступила информация об обнаружении подозрительных предметов на Парфеновской улице в Адмиралтейском районе. Неизвестные предметы, похожие на боеприпасы, нашли во время проведения земляных работ на строительной площадке.