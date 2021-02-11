Видео в TikTok стало причиной увольнения сотрудницы полиции в Хабаровске

В Хабаровске женщина лишилась звания майора полиции. Причиной увольнения стало видео в соцсети TikTok.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел», – цитирует главу отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ирину Щеголеву РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина в полицейской форме стоит гримасы. В правоохранительных органах сочли такое поведение недопустимым. После видео в отношении сотрудницы провели служебную проверку с последующим увольнением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Наташа Королева зарегистрировалась в TikTok и выкладывает туда свои видео. На одном из них артистка демонстрирует танец, который совершенно не понравился пользователям. Под записью собралось множество хейтеров, которые советуют Королевой удалить приложение и не позориться.