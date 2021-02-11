Оперативники нашли еще 355 гр психотропов у арестованного наркодилера

Оперативники нашли еще 355 гр психотропов у арестованного наркодилера
Подозреваемый по-прежнему находится под стражей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полиция продолжает расследование дела о незаконном хранении наркотических средств в Колпинском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оперативники в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ провели обыски в квартире 31-летнего безработного на бульваре Трудящихся. Там нашли и изъяли вещество общей массой более 355 граммов психотропного вещества. После обысков на хозяина квартиры открыли дополнительное уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению.

Подозреваемый по-прежнему находится под стражей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала на Стачек иномарку с наркотиками и шприцами. При задержании мужчина выбросил на проезжую часть 17 свертков из изоленты, предположительно, с наркотическим средством синтетического происхождения.

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