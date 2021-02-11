Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин подробно расскзаал о своей вакцинации от коронавируса. Российский лидер не исключил, что примет препарат от болезни в конце лета или начале осени.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает Telegram-канал газеты «Коммерсантъ», решение о вакцинации Владимир Путин будет принимать вместе с врачами, которые ведут прививочный план президента. В ближайшее время политик поставит прививки от гриппа и пневмококка. Кроме этого, он добавил, что одновременно с этими лекарствами не стоит вакцинироваться от Covid-19.

Также президент заявил, что поставит именно российскую вакцину от коронавируса, так как считает ее лучшей в мире. Об этом заявил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на слова президента в своемTelegram-канале.

Напомним, что массовая вакцинация в России началась с 18 декабря. Россияне получают отечественный препарат «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянам с диабетом разрешили прививаться от Covid-19.