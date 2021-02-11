Россиянам с диабетом разрешили прививаться от Covid-19

В России продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Специалисты расширяют категории людей, которым можно ставить препарат «Спутник V».

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, 11 февраля, пациентам с диабетом разрешили прививаться от болезни. О таком решении заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Рекомендуется вакцинация от COVID-19 больным сахарным диабетом 1 и 2 типа. С другими, более редкими вариантами диабета, кроме гестационного, – с соблюдением противопоказаний и правил осторожности», – заявила специалист.

Кроме этого, пациентам с болезнью стоит учитывать о наличие других противопоказаний. Иначе, по словам Натальи Мокрышевой, могут быть острые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз или тяжелая гипогликемия.

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