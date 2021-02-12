Гарик Харламов высмеял слухи о высокой зарплате

В сети обсуждают гонорары юмориста – якобы он зарабатывает семь миллионов рублей.

Юморист Гарик Харламов прокомментировал слухи о том, что за съемки на ТНТ он зарабатывает семь миллионов рублей. Своей реакцией он поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Харламов вместе с Гариком Мартиросяном сняли шуточное видео на тему своих крупных гонораров. Когда Мартиросян спрашивает, на что юморист тратит такие суммы, он уверяет, что на одежду.

Пользователям понравилось видео, они активно комментируют его и не понимают, как кто-то мог поверить в такую информацию. Напоминаем, что, согласно слухам, Павел Воля получает четыре миллиона рублей. Шоумен пока что комментировал, правда ли это.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник Comedy Club назвал размер зарплат Харламова и Воли. По словам Маласаева, более известного как «Никита» из группы «USB», он выступает в шоу семь лет, однако получает по-прежнему небольшую зарплату.