Участник Comedy Club назвал размер зарплат Харламова и Воли

Комик и актер Comedy Club Константин Маласаев рассказал, сколько получают Гарик Харламов и Павел Воля, участвуя в Comedy Club.

По словам Маласаева, более известного как «Никита» из группы «USB», он выступает в шоу семь лет, однако получает по-прежнему небольшую зарплату. Артист отметил, что в Comedy Club существует «дедовщина», из-за которой многие покидают шоу.

В своем интервью на YouTube-шоу “Фидель Подкастро” комик рассказал, что Воле платят 4 млн рублей в месяц, а Харламову — 7 млн, в то время как он сам получает всего 30 тыс.

Артист также пожаловался, что стал заложником образа участника нетрадиционной ориентации из группы USB, из-за чего его не воспринимают как серьезного артиста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Воля рассказал о страданиях Гарика Харламова после развода. Тему расставания звездной пары подняли в очередном выпуске шоу Comedy Club.