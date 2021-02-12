Кустурица привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V»

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Он получил первую дозу российской вакциной от коронавирусной инфекции.
«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — цитирует режиссера Россотрудничество в Facebook.
По словам Кустурицы, большинство сербов доверяют именно российской вакцине.
С начала пандемии в России зафиксировано 4 027 748 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 78 687, выздоровели 3 538 422 пациента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса на территории страны. Теперь в стране ожидают поставки «Спутник V».