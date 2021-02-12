Кустурица привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V»

Эмир Кустурица. Фото: kusturica.ru
Эмир Кустурица. Фото: kusturica.ru

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Он получил первую дозу российской вакциной от коронавирусной инфекции.

«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — цитирует режиссера Россотрудничество в Facebook.

По словам Кустурицы, большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 027 748 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 78 687, выздоровели 3 538 422 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса на территории страны. Теперь в стране ожидают поставки «Спутник V».

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