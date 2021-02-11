В Черногории зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Страна будет импортировать российский препарат.

Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости. Теперь в стране ожидают поставки «Спутник V».

Пока что в Черногории не проходит массовая вакцинация, так как у государства не было договоренности об импорте препарата. С начала пандемии в стране успело заразиться более 10% от всего населения, летальных исходов – 680.

«В соответствии с решением правительства Черногории… институт … выдал разрешение на закупку, точнее импорт вакцины «Спутник V»,

— сообщил регулятор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 30 тысяч петербуржцев получили полный цикл препарата «Спутник V». Отметим, что на данный момент в городе работают 115 прививочных пунктов.