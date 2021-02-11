Около 30 тысяч петербуржцев получили полный цикл препарата «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Северной столице более 135 тыс. горожан получили прививку от коронавирусной инфекции. Из около 30 тыс. человек завершили курс вакцинации.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, полный цикл вакцинации закончили 29 тыс. 481 житель города.

«В течение последних 3 недель проводим вакцинацию получателей социальных услуг, проживающих в стационарах, с привлечением выездных медицинских бригад. Прививки сделали уже почти 300 человек. Вакцинация проходит максимально бережно», – добавил Олег Эргашев.

Отметим, что на данный момент в городе работают 115 прививочных пунктов. Кроме этого, в город поступила крупная партия вакцины «Спутник V», – 281 тыс. 542 дозы. Остаток вакцины в поликлиниках – 83 031 доза. За сутки сделано более 11,8 тыс. инъекций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге спустя день закрыли мобильный пункт вакцинации у метро.