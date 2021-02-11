В Петербурге спустя день закрыли мобильный пункт вакцинации у метро

В Петербурге спустя день закрыли мобильный пункт вакцинации у метро
Мобильный пункт перестал работать. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице мобильный пункт вакцинации от Covid-19 проработал всего сутки. Еще вчера жители могли привиться от болезни у метро «Гражданский проспект», а сегодня данная возможность исчезла.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщают в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, в ведомстве сочли данную идею с вакцинацией не очень успешной. Было принято закрыть пункт для прививок.

Напомним, что белый автобус, как мобильная точка, появился накануне возле здания НПО «Импульс». У жителей города была возможность получить вакцину «Спутник V» бесплатно в данном месте.

В итоге, точка закрылась. В ведомстве добавили, что инициатива исходила от администрации района. На пункте работали медицинские сотрудники 86-й районной поликлиники Калининского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Петербург сравнялся со столицей по суточной смертности от COVID-19.

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