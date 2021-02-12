В Приморском районе 15 спасателей тушили пожар в одноэтажном доме

Спасатели потушили пожар в Приморском районе. Фото: ГУ МЧС по СПб

Спасатели потушили пожар в Приморском районе. Фото: ГУ МЧС по СПб

Вечером в пятницу, 13 февраля, в Приморском районе Петербурга случился пожар: там сгорел небольшой дом.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, местные жители сообщили о пожаре в оперативные службы в 20:17. Все произошло на Пограничной улице, дом 24. По указанному адресу горел одноэтажный дом размером 8 на 8 метров .

Огонь распространился по всей площади здания. На борьбу с огнем от ведомства направили 15 человек личного состава и три пожарных машины.

Пламя сбили за 45 минут — в 21:00 спасатели сообщили о ликвидации пожара. Сведения о возможных пострадавших в результате ЧП не поступали.

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