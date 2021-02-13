Поездка из столицы России в Хабаровск обошлась москвичу в 250 тыс. рублей

Поездка на такси из Москвы в Хабаровск обошлась пассажиру в 250 тысяч. Фото: pixabay

Поездка на такси из Москвы в Хабаровск обошлась пассажиру в 250 тысяч. Фото: pixabay

Мужчина, страдая от страха авиаперелетов, решил добраться из Москвы в Хабаровск на такси.

Житель столицы России вызвал городского извозчика, однако потом отменил заказ и решил договориться с водителем напрямую. Он предложил ему оплату за проезд в 250 тыс. рублей.

Водитель — уроженец Бишкека принял предложение. Он отметил, что для него это своеобразное путешествие по России оказалась очень познавательным, но смущало немного то, что пассажир на протяжение всего пути «пил много водки», сообщает телеканал 360.

Преодоленное расстояние составило около восьми тысяч километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве девушка не досчиталась миллиона рублей после поездки на такси. Гражданка рассказывает, что забыла сумку с телефоном и документами в машине. После поездки она обнаружила, что с банковского счета сняли более одного миллиона рублей.