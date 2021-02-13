Поездка из столицы России в Хабаровск обошлась москвичу в 250 тыс. рублей

Поездка из столицы России в Хабаровск обошлась москвичу в 250 тыс. рублей
Поездка на такси из Москвы в Хабаровск обошлась пассажиру в 250 тысяч. Фото: pixabay

Мужчина, страдая от страха авиаперелетов, решил добраться из Москвы в Хабаровск на такси.

Житель столицы России вызвал городского извозчика, однако потом отменил заказ и решил договориться с водителем напрямую. Он предложил ему оплату за проезд в 250 тыс. рублей.

Водитель — уроженец Бишкека принял предложение. Он отметил, что для него это своеобразное путешествие по России оказалась очень познавательным, но смущало немного то, что пассажир на протяжение всего пути «пил много водки», сообщает телеканал 360.

Преодоленное расстояние составило около восьми тысяч километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве девушка не досчиталась миллиона рублей после поездки на такси. Гражданка рассказывает, что забыла сумку с телефоном и документами в машине. После поездки она обнаружила, что с банковского счета сняли более одного миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва поездки такси хабаровск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль каршеринга протаранил ограду около «Московской»
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Поездка из столицы России в Хабаровск обошлась москвичу в 250 тыс. рублей
За неделю в Петербурге на 17% выросло число больных коронавирусом
Глава Офиса президента Украины заявил о невыполнимости Минских соглашений
Снег и минус 11 градусов ожидаются в Петербурге в субботу
Пешеход попал под колеса автомобиля у перехода на Литовской
Иномарка сгорела дотла на Саперной