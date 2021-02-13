В Калужской области под завалами ангара после обрушения могут находиться два человека

В Калужской области случилось обрушение кровли ангара. Под завалами постройки могут находиться два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, на данный момент спасатели проводят поисковые работы. Под завалами могут находиться двое пострадавших. На месте случившегося спецслужбы усиливают группировку сил.

«МЧС России наращивает группировку сил и средств, в настоящий момент в зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений», – говорится в сообщении.

Само обрушение случилось в субботу, 13 февраля, в городе Людиново. Площадь аварии составила около 100 квадратных метров в эксплуатируемом здании.

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