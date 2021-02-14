Врач рассказала, почему люди чувствуют себя несчастными и нелюбимыми

Врач объяснила, почему люди чувствуют себя несчастными и нелюбимыми. Фото: Pixabay

Врач объяснила, почему люди чувствуют себя несчастными и нелюбимыми. Фото: Pixabay

Профессор, доктор медицинских наук, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина объяснила почему человек страдает от одиночества и недостатка любви.

Она отметила, что в мозге у человека вырабатывается множество активных веществ — биогенных аминов, которые отвечают за «кристаллизацию» чувств, а гормоны потом укрепляют эти чувства.

Например, серотонин влияет на перепады настроения, ощущение счастья и удовлетворения. Если его будет недостаточно, то человек может впасть в депрессию.

Снизить уровень страданий, тревожности и напряжения поможет окситоцин.

«Удивительно, но достаточно всего лишь обняться, чтобы уровень окситоцина возрос», — цитирует врача ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одной из причин депрессии является нехватка витамина D. Обычно проблема с ним есть у людей, которые редко находятся под солнцем. Это справедливо для петербуржцев, которые большие часть года с нетерпением ждут теплых деньков.