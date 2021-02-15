После стрельбы у сада Сан-Галли ввели план «Перехват»

После стрельбы у сада Сан-Галли ввели план &#171;Перехват&#187;
Улица Черняховского у сада Сан-Галли. Фото: google.maps

Полиция для задержания троих стрелков ввела план «Перехват» в центре Петербурга. Злоумышленников поймали за полтора часа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, местные жители сообщили о стрельбе на улице Черняховского вечером 14 февраля. Со слов очевидцев, неизвестные стреляли из автомата по бутылкам у сада Сан-Галли, после чего скрылись на автомобиле Hyundai Elantra.

Для поимки преступников правоохранители ввели план перехват и уже через 20 минут нашли автомобиль подозреваемых. Еще через час задержали подозреваемых у дома №51 по улице Черняховского. Ими оказались трое 20-летних молодых людей.

У них изъяли охолощенный автомат Калашникова, пистолет Макарова и автоматные гильзы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петроградской стороне убили мужчину и завернули его тело в мешки.

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