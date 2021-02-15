На Петроградской стороне убили мужчину и завернули его тело в мешки

В Петербурге полиция разыскивает убийцу мужчины, тело которого нашли в квартире в Петроградском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в квартире на Сытнинской улице, 14. Накануне в полицию обратился мужчина с сообщением об убийстве сожителя его матери.

В однокомнатной квартире нашли тело 59-летнего мужчины из Металлостроя. На его теле нашли сочетанную травму головы, перелом ребер и множественные гематомы. На верхнюю и нижнюю часть тела были натянуты черные полиэтиленовые мешки.

Полиция разыскивает преступника. Под подозрение попал 49-летний мужчина с улицы Лазо. На месте убийства изъяли отпечатки пальцев, следы обуви, обувь и одежду, а также окурки и мешки.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте обнаружен вмерзший в лед труп без обуви.