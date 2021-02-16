Запасов вакцины в Петербурге хватит на 10 дней

В Северной столице продолжается массовая вакцинация горожан против коронавируса. Запасов препарата «Спутник V» хватит на 10-11 дней, чтобы проводить инъекции в нынешних темпах.

Об этом заявил во вторник, 16 февраля, председатель комитет по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства. По словам чиновника, в скором времени в Петербурге будут работать 146 пунктов вакцинации. Сейчас же работает только 121 точка, где принимают около ста человек в день.

Отметим, что за минувшую неделю прививку от инфекции получили 55 тыс. петербуржцев. Всего препарат получили 170 тыс. жителей города, из 38 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан порекомендовала переболевшим коронавирусной инфекцией привиться от ковида, несмотря на наличие антител.