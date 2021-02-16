В ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан порекомендовала переболевшим коронавирусной инфекцией привиться от ковида, несмотря на наличие антител.

Сваминатан заявила в интервью на YouTube-канале организации, что вакцинироваться следует вне зависимости от того, переболел пациент или нет. Если человек ранее заразился, то при прохождении вакцинации будет усилен иммунный ответ, что обеспечит защиту от коронавируса на более продолжительный период.

Эксперт отметила, что у многих, несмотря на выработку иммунитета после перенесенного заболевания, он может быть недостаточно сильным. Кроме того, по словам представительницы ВОЗ, ученые пока не могут назвать точные сроки, сколько сохраняется иммунитет после заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об эффективности «Эпиваккороны» против всех штаммов коронавируса.