В Роспотребнадзоре заявили об эффективности «Эпиваккороны» пртив всех штаммов коронавируса

Вакцина из России становится все доступнее для жителей других стран. Фото: pixabay

Вакцина из России становится все доступнее для жителей других стран. Фото: pixabay

Эксперты уверяют, что вакцина поможет в любом случае.

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина от коронавируса «Эпиваккороны», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», помогает формировать иммунитет против всех известных штаммов инфекции. Таким образом, препарат эффективен в борьбе против южноафриканского, британского и бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.

«Центр постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины»,

— приводит ТАСС текст сообщения Роспотребнадзора.

Напоминаем, что Путин поручил проверить, насколько российские вакцины способны защищать от всех известных штаммов коронавируса. «Эпиваккорона» был зарегистрирован в России 14 октября 2020. Это вторая вакцина от коронавируса, созданная российскими учеными.

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