В Канаде считают «Спутник V» научным триумфом России

В Канаде считают «Спутник V» научным триумфом России
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Журналистка отметила, что российская вакцина вызывает много споров.

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» можно назвать научным триумфом России – о ней говорят политики всех стран на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет РИА новости.

Журналистка отметила, что изначально новость о препарате восприняли в штыки и эксперты сразу начали искать в нем изъяны. Несмотря на это, вакцина оказалась востребованной не только в России, но и за ее пределами.

«У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться»,

— считают специалисты.

Напоминаем, что о качестве и эффективности вакцины писал авторитетный научный журнал The Lancet. «Спутник V», считают эксперты, такая же эффективная вакцина, как и Pfizer и Moderna.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю в Петербурге привили от коронавируса более 50 тысяч человек.

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