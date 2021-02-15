В Канаде считают «Спутник V» научным триумфом России

Журналистка отметила, что российская вакцина вызывает много споров.

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» можно назвать научным триумфом России – о ней говорят политики всех стран на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет РИА новости.

Журналистка отметила, что изначально новость о препарате восприняли в штыки и эксперты сразу начали искать в нем изъяны. Несмотря на это, вакцина оказалась востребованной не только в России, но и за ее пределами.

«У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться»,

— считают специалисты.

Напоминаем, что о качестве и эффективности вакцины писал авторитетный научный журнал The Lancet. «Спутник V», считают эксперты, такая же эффективная вакцина, как и Pfizer и Moderna.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю в Петербурге привили от коронавируса более 50 тысяч человек.