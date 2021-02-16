В Британии нашли еще одну мутацию коронавируса

В Британии нашли еще одну мутацию коронавируса
Коронавирус продолжает мутировать. Фото: Pixabay

В Великобритании найдена новая мутация коронавируса, которая уже добралась до десяти стран, сообщили шотландские ученые.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, новому варианту дали название В1525. Эдинбургские специалисты выявили его при помощи секвенирования образцов из Дании, Британии, Нигерии, США, Франции, Ганы, Канады, Австралии, Иордании и Испании. Больше всего зараженных этой мутацией — в Дании (35 случаев) и Великобритании (32).

По информации газеты, самые ранние случаи инфицирования В1525 найдены в декабре британскими и нигерийскими учеными.

Новый тип коронавируса отличается от прежнего мутацией Е484К в шиповидном белке, которая также есть у бразильского, южноафриканского и бристольского штаммов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об эффективности «Эпиваккороны» против всех штаммов коронавируса.

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