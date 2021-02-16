Коронавирус унес жизни 48 петербуржцев за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в статистику смертности от ковида в Петербурге вошли 48 новых случаев.

Петербург по-прежнему находится на втором месте среди регионов России по суточной смертности от осложнений, вызванных коронавирусом. Город обгоняет столица, где за сутки жертвами ковида стали 60 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста. Далее идет Подмосковье с 32 летальными исходами, зафиксированными за последние 24 часа. В Ленобласти от коронавируса скончались еще 12 человек.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 10 560 смертей от коронавируса. В целом по России коронавирус унес жизни 80 979 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19.