Коронавирус унес жизни 48 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни 48 петербуржцев за сутки
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в статистику смертности от ковида в Петербурге вошли 48 новых случаев.

Петербург по-прежнему находится на втором месте среди регионов России по суточной смертности от осложнений, вызванных коронавирусом. Город обгоняет столица, где за сутки жертвами ковида стали 60 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста. Далее идет Подмосковье с 32 летальными исходами, зафиксированными за последние 24 часа. В Ленобласти от коронавируса скончались еще 12 человек.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 10 560 смертей от коронавируса. В целом по России коронавирус унес жизни 80 979 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб оперштаб смерти от коронавируса суточная смертность


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ
Мужчина вернулся домой и загадочно пропал
Миллионный штраф и требования оправдать: в Москве прошли прения по делу ...
Прокуратура требует признать Навального виновным по делу о клевете
Садоводства Петербурга обзаведутся новыми медпунктами
Запасов вакцины в Петербурге хватит на 10 дней
В материалах о гибели школьницы в Колпино фигурируют «группы смерти» и ...
Суд зарегистрировал дело бизнесмена Пшеничного и экс-инженера ...