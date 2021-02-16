На Васнецовском проспекте нашли тело 17-летней под окнами дома

В Красногвардейском районе выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетней, тело которой нашли под окнами дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в дежурную часть от оператора службы скорой помощи поступило сообщение об обнаружении трупа на Васнецовском проспекте. Было установлено, что погибшей является 17-летняя девушка, приехавшая в Петербург из Новгородской области.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что незадолго до смерти она находилась в квартире на восьмом этаже жилого дома. В квартире изъяли ноутбук, два смартфона и отпечатки пальцев.

Причину смерти установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело из-за истязаний несовершеннолетнего.