Петербург превращается в сугроб: утром город стоял в 9-балльных пробках, чистить не успевают даже КАД

В Петербурге целый день будет идти снег. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге целый день будет идти снег. Фото: комитет по благоустройству

Петербург продолжает засыпать снегом. Городские службы, судя по всему, не успевают очищать дороги. Утром во вторник, 16 февраля, машинам пришлось толкаться по заснеженному КАД, на дорогах собрались рекордные девятибалльные пробки. Ситуация продолжает оставаться непростой даже к 10 утра.

Утро 16 февраля началось для многих петербуржцев с опоздания на работу – в городе с ночи шел снег.

Рекордные пробки в девять баллов в Петербурге «Яндекс» зафиксировал уже к девяти утра. Как правило, в обычные дни в это время в Северной столице пробки достигают показателя в шесть баллов. В заторах оказался КАД – движение было затруднено от «Меги Парнас» чуть ли не до Волхонского шоссе. Ситуацию осложнили многочисленные ДТП. При этом на кадрах, которые горожане публикуют в социальных сетях, видно, насколько «кольцо» занесло снегом.

«А чего КАД не убирали от снега? Времени не хватило?», — заметил один из пользователей группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи в шутку ответили, что городские власти еще спят, а вся техника уехала убирать Москву.

Особенно сложная обстановка на КАД – в районе Мурино – там стоят оба кольца. Непросто и в самом городе, где ситуацию также осложняют ДТП на заснеженных дорогах.

«На Кубинской водитель «Дастера» не учел погодные условия, что жестко скользко, и остановился в «Солярис», — рассказывает один из очевидцев.

Горожане, между тем, продолжают жаловаться не только на плохую уборку, но и на количество реагентов, которое высыпают на городские дороги.

Комитет по благоустройству с утра успел отчитаться о том, что за ночь в городе выпало 6,5 см снега, а город чистят 1,2 тыс. уборочных машин. В ведомстве также добавили, что за сутки с городских улиц вывезли почти 13 тысяч кубометров снега.

Как сообщил во вторник ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, Петербург оказался во власти циклона, выходящего с северо-запада и движущегося в центр Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет снегопады.