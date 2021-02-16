Макаров предложил в учебных заведениях установить площадки о блокаде Ленинграда

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров посетил презентацию интерактивного проекта «Битва за Ленинград». Он осмотрел экспозицию и заявил, что такая площадка должна быть в каждом учебном заведении города.

Мероприятие состоялось накануне, 15 февраля, в лицее №369. Создание пространства полного погружения «Битва за Ленинград» было приурочено к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

«Такие интерактивные блокадные музеи должны быть в каждом детском саду, каждой школе, колледже и университете Города-Героя Ленинграда – Санкт-Петербурга. Когда с самых ранних лет наши дети, юноши и девушки соприкасаются с историей нашей страны, с историей ленинградской блокады, эта память оставляет глубокие зарубки на сердце каждого из них», – заявил Вячеслав Макаров.

Отметим, что сам проект включает в себя историческую экспозицию, воссоздающую атмосферу блокадных времен, в том числе с применением технологий виртуальной реальности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Макаров наградил силовиков грамотами и часами на Дворцовой площади.