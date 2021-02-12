Макаров наградил силовиков грамотами и часами на Дворцовой площади

Председатель Законодательного собрания в Петербурге Вячеслав Макаров снова наградил силовиков города. На этот раз благодарности получили сотрудники спецполка полиции.

Награждение состоялось в пятницу, 12 февраля, на Дворцовой площади. Вячеслав Макаров предоставил силовикам награды вместе с заместителем начальника МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрием Барановым.

Отличившиеся сотрудники органов получили от ЗакСа грамоты и благодарности. Среди отмеченных были как руководители, так и рядовые сотрудники. Кроме этого, некоторых силовиков наградили памятными наручными часами.

«На сотрудников полиции сегодня оказывается громадная физическая нагрузка, поэтому эти люди добросовестно несут свою службу, выполняют боевые задачи, обеспечивают правопорядок. Это так важно, потому что сохраним порядок – сохраним Россию», – заявил Макаров на церемонии награждения, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы удивились, увидев силовиков в центре города. Стражи порядка снова расставляют заграждения и автозаки, хотя незаконных акций в выходные не планируется.