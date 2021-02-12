Силовики снова готовятся к протестам: в центре Петербурга замечены ограждения и автозаки

Силовики снова готовятся к протестам: в центре Петербурга замечены ограждения и автозаки
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

Железные ограждения и большое скопление стражей порядка в центре Северной столице для горожан становится нормой. На Дворцовой площади снова готовятся к незаконным акциям, которые пока что не анонсировали.

В пятницу, 12 февраля, в центре города снова появились ограждения перед выходными днями. Замечена спецтехника силовых структур и большое количество сотрудников правоохранительных органов.

При этом, больше всего подготовка идет возле Дворцовой площади. Там силовики развернули наибольше количество средств и сил.

Отметим, что стражи порядка уже несколько недель подряд готовятся к незаконным акциям протеста. До этого 23 и 31 февраля несогласованные митинги прошли в Петербурге с массовыми задержаниями. Сторонники политика Алексея Навального выходили на улицы города с требованием отпустить его из-под стражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд арестовал петербуржца, ударившего полицейского на несогласованной акции.

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