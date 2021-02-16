Почти на 23% увеличилась смертность в Петербурге за 2020 год

В Петербурге увеличилась смертность за год. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге увеличилась смертность за год. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Северной столице подвели итоги смертности в прошлом году. Чаще всего умирали жители города от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил председатель комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства. По словам чиновника, структура смертности в Северной столице изменилась.

Чаще всего в 2020 году люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте – онкология, а тройку замыкает новая коронавирусная инфекция. Количество смертей от вируса достигло 15,2%.

Кроме этого, Дмитрий Лисовец добавил, что от коронавируса больше всего пострадало старшее поколение. Доля умерших женщин старше 65 лет составила 90%, а мужчин – 78%.

В общей сложности, смертность в городе увеличилась почти на 23%. Связано это с пандемией коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, насколько дней в городе хватит запасов вакцины от коронавируса. Прививаться от болезни петербуржцы смогут в течение 10 дней.