Почти на 23% увеличилась смертность в Петербурге за 2020 год

В Северной столице подвели итоги смертности в прошлом году. Чаще всего умирали жители города от сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил председатель комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства. По словам чиновника, структура смертности в Северной столице изменилась.
Чаще всего в 2020 году люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте – онкология, а тройку замыкает новая коронавирусная инфекция. Количество смертей от вируса достигло 15,2%.
Кроме этого, Дмитрий Лисовец добавил, что от коронавируса больше всего пострадало старшее поколение. Доля умерших женщин старше 65 лет составила 90%, а мужчин – 78%.
В общей сложности, смертность в городе увеличилась почти на 23%. Связано это с пандемией коронавируса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, насколько дней в городе хватит запасов вакцины от коронавируса. Прививаться от болезни петербуржцы смогут в течение 10 дней.