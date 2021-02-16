Асмус получила травму лица на съемках фильма

Асмус получила травму лица на съемках фильма
Кристина Асмус рассказала о съемках. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о травме, полученной во время съемок новой картины.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала снимок в элегантном бежевом тренче и ботильонах с открытым носком. Под фото она написала, что минувший трудовой день был настолько насыщенным, что казалось, будто он начался четверо суток назад.

По словам звезда, она успела добраться из Петербурга в Москву, заехать в кафе и попасть на съемки сцены в «Декабре». После она призналась, что разбила губу на съемочной площадке, однако фотодоказательства не предоставила.

В комментариях подписчики осыпали актрису комплиментами, однако отметили, что такая загруженность может негативно отразиться на ее здоровье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристины Асмус показала подписчикам свою собаку и призналась, что иногда спит с ней вместе.

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