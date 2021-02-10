«Сожгите меня за это»: Асмус показала, с кем спит

Российская актриса Кристина Асмус показала подписчикам свою собаку и призналась, что иногда спит с ней вместе.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Асмус рассказала, что собака породы басенджи живет с ней уже семь лет. По словам артистки, у питомца множество плюсов: он не лает, не пахнет и гипоаллергенен.

Асмус призналась, что порой спит с псом, но он часто будит хозяйку, когда начинает громко умываться.

«Сожгите меня за это на костре в комментариях», — написала актриса.

Поклонники похвалили питомца звезды, отметив, что собака «под стать хозяйке».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус похвасталась худобой в пикантном наряде.