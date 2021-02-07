Асмус похвасталась худобой в пикантном наряде

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус сразила поклонников пикантным образом с летнего телепроекта. Актриса позировала в блестящем боди.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке она позирует в черном боди с откровенным декольте и ремешком на талии, высоких гетрах. Образ также дополнили шляпа с перьями, трость и яркий макияж.

«Вы спрашивали про любимый образ в шоу «Золото Геленджика»?! Вот он», — написала актриса под фото, отметив, что скинула лишний вес.

Поклонников впечатлил смелый наряд актрисы. Они то и дело оставляли восторженные комментарии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус попросила прощения у матери. Актриса рассказывала о серьезных проблемах в общении с родственниками.