Асмус попросила прощения у матери

Российская актриса Кристина показала свое детское фото с мамой. Ранее актриса рассказывала о серьезных проблемах в общении с родственниками.

Артистка предалась ностальгии, разместив уникальный кадр, на котором показала, как выглядела ее мать в молодости. На фото маленькая Асмус стоит в дубленке с мамой за руку на фоне ресторана.

«Простите своих родителей», — написала актриса под фото в Instagram.

Ее послание явно отозвалось в сердцах подписчиков. Пользователи сети поделились в комментариях своими переживаниями на эту тему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус похвасталась пышными формами в тесном белье.