Асмус похвасталась пышными формами в тесном белье

Асмус похвасталась пышными формами в тесном белье
Кристина Асмус позировала в белье. Фото: скриншот instagram

Актриса Кристина Асмус вновь взбудоражила поклонников, появившись в нижнем белье. Актриса позировала в тесном топе.

В своем Instagram-аккаунте звезда показала процесс подготовки к съемкам, а заодно похвасталась новым бесшовным бельем. В кадре Асмус появилась в черном бюстгальтере.

Актриса невозмутимо поправляла микрофон, подтягивала юбку, а заодно демонстрировала аудитории абсолютно плоский живот. Одежда ниже талии не попала в объектив.

Напомним, после развода с шоуменом Гариком Харламовым актриса кардинально сменила имидж и стала публиковать все больше откровенных снимков. Звезды шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус удивила подписчиков «видом сзади».

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Асмус похвасталась пышными формами в тесном белье