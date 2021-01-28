Асмус удивила подписчиков «видом сзади»

Известная актриса и телеведущая Кристина Асмус опубликовала провокационное фото, описав нынешнюю погоду в столице.

После развода с шоуменом Гариком Харламовым актриса кардинально сменила имидж и стала публиковать все больше откровенных снимков. На это раз актриса поделилась своим снимком категории «вид сзади».

Подписчики по достоинству оценили фото звезды, делая комплименты и по-доброму подшучивая над ней.

«Всем бы такую погоду», — написал пользователь.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус назвала дату своей второй свадьбы.