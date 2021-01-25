Асмус назвала дату своей второй свадьбы

Российская актриса Кристина Асмус решила поиграть в игру, которая предугадывает дату свадьбы. Однако результат ее не особо порадовал.

Звезда примерила шуточную маску на своей страничке в Instagram в Stories. Асмус показала, что сможет снова надеть белое платье и фату только через шесть лет. Получается, что ее вторая свадьба состоится не раньше 2027 года.

«Как через шесть лет?! Мне будет 38!» — заявила артистка.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Кристина Асмус утепляется зимой.