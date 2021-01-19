«Одни колготки на другие»: Асмус рассказала, как утепляется зимой

Российская актриса Кристина Асмус призналась поклонникам, что заметила у себя признаки старения. Она стала меньше думать о стиле.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она поделилась с подписчиками секретами утепления во время настоящих морозов, пришедших в столицу. По словам Асмус, она спалась от холодов, надев одни колготки на другие.

«О стиле в последнюю очередь думаю. Старею, видимо», — написала артистка.

Подписчики поддержали актрису. Многие пользователи признались, что им тоже тяжело дается модничанье в условиях русской зимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус готова на любые эксперименты со своей внешностью ради интересной роли, от покраски волос до стачивания зубов. Об этом заявила сама актриса.