«Одни колготки на другие»: Асмус рассказала, как утепляется зимой

&#171;Одни колготки на другие&#187;: Асмус рассказала, как утепляется зимой
Кристина Асмус поделилась секретами утепления во время морозов. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус призналась поклонникам, что заметила у себя признаки старения. Она стала меньше думать о стиле.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она поделилась с подписчиками секретами утепления во время настоящих морозов, пришедших в столицу. По словам Асмус, она спалась от холодов, надев одни колготки на другие.

«О стиле в последнюю очередь думаю. Старею, видимо», — написала артистка.

Подписчики поддержали актрису. Многие пользователи признались, что им тоже тяжело дается модничанье в условиях русской зимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус готова на любые эксперименты со своей внешностью ради интересной роли, от покраски волос до стачивания зубов. Об этом заявила сама актриса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм кристина асмус признание


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов проверил безопасность крещенских купелей, но окунаться не стал
Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости Covid-19 в России к лету
Оксана Самойлова запретила мужу идти на шоу «Холостяк»
В Кайболово ночью сгорел частный дом
«Одни колготки на другие»: Асмус рассказала, как утепляется зимой
В Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса
В Петербурге ситуация с COVID станет ясной в течение трех недель
Из окна 15-этажного дома в Мурино выпала пенсионерка