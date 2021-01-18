Асмус призналась, что ради роли готова лишиться зубов и побриться налысо

Асмус призналась, что ради роли готова лишиться зубов и побриться налысо
Преображение Кристины Асмус оценили далеко не все ее фанаты. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что готова на любые эксперименты со своей внешностью ради интересной роли, от покраски волос до стачивания зубов.

Не так давно звезда сменила длинные светлые локоны на короткие темные и отрезала челку. Далеко не всем Instagram-пользователям такое преображение пришлось по душе.

В новом посте актриса рассказала, что решиться на столь рискованный шаг ей было легко, хоть до этого она ни разу в жизни не красила волосы.

«Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови», — написала Асмус, добавив, что готова даже лишиться зубов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенная Асмус удивила поклонников походом в кино с Харламовым.

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