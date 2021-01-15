Разведенная Асмус удивила поклонников походом в кино с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус вместе с бывшим супругом, общей дочерью посмотрела в кинотеатре сиквел ленты «Последний богатырь». В этой картине Гарик Харламов сыграл злого Колобка.

Совместное фото было опубликовано в Instagram-аккаунте артистки. Экс-супруги выбрались с дочерью в кинотеатр, чтобы отметить ее 7-летие, а также взяли с собой племянницу. На снимке довольная Настя стоит рядом со своими родителями.

В комментариях под постом подписчики порадовались за бывших супругов. Некоторые даже выразили надежду, что Асмус и Харламов вновь будут вместе.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что располневшая Асмус показала счастливое фото с Харламовым.