Располневшая Асмус показала счастливое фото с Харламовым

День рождения дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова. Фото: скриншот Instagram

День рождения дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова. Фото: скриншот Instagram

Актриса Кристина Асмус показала фотографии с празднования семилетия своей дочери Насти. Поздравить девочку пришел и бывший муж Гарик Харламов.

Серией снимков Асмус поделилась в своем Instagram-аккаунте. На одном из них все трое стоят вместе и держат в руках больших попугаев. Родители выглядят счастливыми.

В комментариях к записи подписчики отметили образ актрисы. Некоторые из пользователей назвали ее наряд «старческим». В ответ Асмус заявила, что «это просто супер оверсайз».

«Единственное, во что я влезла после Нового года», — призналась актриса.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус поделился новыми подробностями о разводе с шоуменом Гариком Харламовым. На откровения звезду спровоцировали поклонники в Instagrаm.