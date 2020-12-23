Кристина Асмус раскрыла новые подробности причин развода с Гариком Харламовым

Известная российская актриса Кристина Асмус поделился новыми подробностями о разводе с шоуменом Гариком Харламовым. На откровения звезду спровоцировали поклонники в Instagrаm.

После того, как Кристина опубликовала очередной снимок в новом образе, — актриса перекрасилась в брюнетку и коротко постриглась, — подписчики стали массово писать комментарии о том, что на самом деле девушке плохо без Харламова. «Не стоило бы с Гариком разводиться», «Кристина все поймет, но будет поздно», — отмечали комментаторы.

Вероятно, такие высказывания не на шутку возмутили звезду, поскольку она решила ответить поклонникам. «Я устала, ушла от мужа и счастлива», — заявила Кристина, посоветовав не лезть в личные отношениях незнакомых людей. Актриса также опровергла слухи о том, что причиной развода стали её скандальные съемки в фильме «Текст». Асмус подчеркнула, что речь о расставании зашла задолго до выхода кинокартины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последнее время Кристина Асмус нередко удивляет фолловеров откровенными и вызывающими фотографиями в Instagram.