Асмус удивила фанатов смелым декольте

Кристина Асмус поделилась фото со съемок очередного выпуска шоу «Золото Геленджика». Образ актрисы очень взволновал ее поклонников.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Асмус с розовыми волосами позировала в коротком платье с глубоким декольте. По ее словам, этот наряд — часть образа в новом выпуске шоу.

Артистка призналась, что в этот раз ей пришлось совсем нелегко — команда была вынуждена работать целыми сутками, весь рабочий процесс сопровождался разного рода неудачами.

«Это были однозначно самые сложные съёмки в моей жизни», — написала Асмус.

В комментариях под снимком многие из подписчиков не смогли сдержать слов восхищения. Однако нашлись и те, кто обвинил актрису в безвкусице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус впервые стала брюнеткой. Реакция поклонников артистки оказалась неоднозначной.