Асмус удивила фанатов смелым декольте

Асмус удивила фанатов смелым декольте
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус поделилась фото со съемок очередного выпуска шоу «Золото Геленджика». Образ актрисы очень взволновал ее поклонников.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Асмус с розовыми волосами позировала в коротком платье с глубоким декольте. По ее словам, этот наряд — часть образа в новом выпуске шоу.

Артистка призналась, что в этот раз ей пришлось совсем нелегко — команда была вынуждена работать целыми сутками, весь рабочий процесс сопровождался разного рода неудачами.

«Это были однозначно самые сложные съёмки в моей жизни», — написала Асмус.

В комментариях под снимком многие из подписчиков не смогли сдержать слов восхищения. Однако нашлись и те, кто обвинил актрису в безвкусице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус впервые стала брюнеткой. Реакция поклонников артистки оказалась неоднозначной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
асмус инстаграм откровенное фото


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Патриарх Кирилл поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах
Названы симптомы, при которых зараженных коронавирусом увозят в больницу
Москвичам грозят штрафы из-за публикаций в соцсетях с COVID-нарушениями
«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»
Асмус удивила фанатов смелым декольте
В Петербурге в среду выпадет снег с дождем
Тодоренко собралась полететь в космос для съемок фильма
В Ленобласти похолодает до -3 градусов и выпадет снег