В результате ДТП с лесовозом в Иркутской области погибли четыре человека

На трассе «Вилюй» в Иркутской области произошло ДТП с участием грузовика, лесовоза рейсового автобуса. В результате аварии погибли четыре человека.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло около 4 часов (23.00 мск) утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка. Столкнулись иномарка, грузовой автомобиль и рейсовый автобус.

ДТП унесло жизни четырех человек. Погибли водитель автобуса, водитель и два пассажира легкового автомобиля. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Медвежьегорском районе Республики Карелия случилось ужасное ДТП с участием легковушки и лесовоза. В иномарке находилась семейная пара с детьми из Петербурга.